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В Неаполе впервые назвали мальчика в честь Кварацхелии

Примечательно, что отца ребенка назвали в честь другой легенды клуба.
Вчера, 22:22
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

В Неаполе впервые назвали ребенка в честь грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, передает Corriere dello Sport.

Жители Неаполя и болельщики местного клуба назвали своего новорожденного сына Даниэле-Хвича. Это первый ребенок в городе с подобным именем.

Интересно, что отца мальчика зовут Армандо в честь Диего Армандо Марадоны, другой легенды Наполи.

Вдвойне интересно то, что Кварацхелию фанаты также называют в честь аргентинского форварда Кварадоной.

Напомним, что совсем недавно Кварацхелия согласился продлить контракт с неаполитанцами.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Хвича Кварацхелия

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