В Неаполе впервые назвали мальчика в честь Кварацхелии

Примечательно, что отца ребенка назвали в честь другой легенды клуба.

В Неаполе впервые назвали ребенка в честь грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, передает Corriere dello Sport.

Жители Неаполя и болельщики местного клуба назвали своего новорожденного сына Даниэле-Хвича. Это первый ребенок в городе с подобным именем.

Интересно, что отца мальчика зовут Армандо в честь Диего Армандо Марадоны, другой легенды Наполи.

Вдвойне интересно то, что Кварацхелию фанаты также называют в честь аргентинского форварда Кварадоной.

Напомним, что совсем недавно Кварацхелия согласился продлить контракт с неаполитанцами.