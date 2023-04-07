В Неаполе впервые назвали мальчика в честь Кварацхелии
Примечательно, что отца ребенка назвали в честь другой легенды клуба.
В Неаполе впервые назвали ребенка в честь грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, передает Corriere dello Sport.
Жители Неаполя и болельщики местного клуба назвали своего новорожденного сына Даниэле-Хвича. Это первый ребенок в городе с подобным именем.
Интересно, что отца мальчика зовут Армандо в честь Диего Армандо Марадоны, другой легенды Наполи.
Вдвойне интересно то, что Кварацхелию фанаты также называют в честь аргентинского форварда Кварадоной.
Напомним, что совсем недавно Кварацхелия согласился продлить контракт с неаполитанцами.