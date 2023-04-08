Боруссия Дортмунд - Унион Берлин: обзор и результат матча чемпионата Германии 08.04.2023
В рамках 27 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд встретилась с берлинским Унионом.
Коллектив Эдина Терзича более уверенно начал поединок и именно ему удалось открыть счет благодаря голу Донниэла Малена.
"Шмели" должны были забивать больше, но в первом тайме ограничились этим.
После перерыва Унион сравнял счет после забитого мяча Кевина Беренса, но Юссуфа Мукоко вырвал победу для Боруссии в концовке встречи.
Таким образом, Боруссия продолжает идти на втором месте, имея 56 баллов и отставая от Баварии на 2 очка за несколько туров до завершения чемпионата, а столичный клуб занимает третью позицию с 51 пунктами в активе.
Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Унион Берлин
Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 2:1
Голы: Мален, 28, Мукоко, 79 - Беренс, 60.
xG: 2.68 - 0.53
Владение мячем: 62% - 38%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 5 - 2