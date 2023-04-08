Боруссия Дортмунд - Унион Берлин: обзор и результат матча чемпионата Германии 08.04.2023

В рамках 27 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд встретилась с берлинским Унионом.

Коллектив Эдина Терзича более уверенно начал поединок и именно ему удалось открыть счет благодаря голу Донниэла Малена.

"Шмели" должны были забивать больше, но в первом тайме ограничились этим.

После перерыва Унион сравнял счет после забитого мяча Кевина Беренса, но Юссуфа Мукоко вырвал победу для Боруссии в концовке встречи.

Таким образом, Боруссия продолжает идти на втором месте, имея 56 баллов и отставая от Баварии на 2 очка за несколько туров до завершения чемпионата, а столичный клуб занимает третью позицию с 51 пунктами в активе.

Статистика матча чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Унион Берлин

Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 2:1

Голы: Мален, 28, Мукоко, 79 - Беренс, 60.

xG: 2.68 - 0.53

Владение мячем: 62% - 38%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 5 - 2