Месси ждет звонка от президента Барселоны, чтобы обсудить потенциальное возвращение

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может летом вернуться в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Стороны не готовы пойти на риск, ввиду которого игрок останется без клуба. Поэтому переход состоится лишь в том случае, когда все финансовые вопросы будет улажены.

Читай также: Лучше Роналду: Месси установил рекорд по голам в клубном европейском футболе

Тренеры Барселоны уже планируют работу с аргентинцем. Месси часто общается с Хави, и тренер уже рассказал форварду, какой будет его роль в случае возвращения.

Отметим, в данный момент Лионель ждет звонка от президента каталонского клуба, чтобы обсудить с ним возможные варианты перехода.

В текущем сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 ассистов в 25 матчах Лиги.