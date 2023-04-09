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Месси ждет звонка от президента Барселоны, чтобы обсудить потенциальное возвращение

Аргентинец хочет выступать за "сине-гранатовых".
Сегодня, 13:20
Лапорта и Месси / Getty Images
Лапорта и Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может летом вернуться в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Стороны не готовы пойти на риск, ввиду которого игрок останется без клуба. Поэтому переход состоится лишь в том случае, когда все финансовые вопросы будет улажены.

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Тренеры Барселоны уже планируют работу с аргентинцем. Месси часто общается с Хави, и тренер уже рассказал форварду, какой будет его роль в случае возвращения.

Отметим, в данный момент Лионель ждет звонка от президента каталонского клуба, чтобы обсудить с ним возможные варианты перехода.

В текущем сезоне на счету аргентинца 14 голов и 14 ассистов в 25 матчах Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта

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