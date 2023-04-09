Райо Вальекано - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 09.04.2023

В рамках 28 тура чемпионата Испании Райо Вальекано на своем поле принял Атлетико.

В этом матче "матрасники" довольно буднично отправили два мяча в ворота своих соперников на 22 и 24 минутах соответсвенно.

Все шло к легкой победе гостей, а вера в это начала лишь укрепляться после того, как Флориан Лежен решил оставить свою команду в меньшинстве. Это случилось на 62 минуте.

Впрочем, Райо не собирался сдаваться даже играя в меньшинстве и сумел в концовке встречи усилиями Франа Гарсии отквитать один гол, но на большее команду из пригорода Мадрида все же не хватило.

Статистика матча чемпионата Испании Райо Вальекано - Атлетико.

Райо Вальекано - Атлетико 1:2

Голы: Гарсия, 85 - Молина, 22, Эрмосо, 24

Удаление: Лежен, 62

xG: 0.84 - 1.97

Владение мячем: 51% - 49%

Удары: 15 - 14

Удары в створ: 3 - 4