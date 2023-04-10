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Анчелотти рассказал, как можно улучшить современный футбол

Итальянец выступил за введение чистого времени и изменений календаря.
Сегодня, 16:01
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти предложил пару изменений, которые улучшили бы состояние футбола.

Итальянский специалист уверен, что в футболе давно уже пора ввести чистое время. Это как минимум бы помогло избежать ситуаций, когда арбитрам приходится добавлять очень много времени.

Также тренер считает, что нынешний календарь нужно менять. Анчелотти признался, что слишком плотный график Реала не позволил клубу демонстрировать стабильные результаты.

"Это очень сложный сезон, слишком много матчей. Был чемпионат мира, где участвовали 15 игроков Реала, затем Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, клубный чемпионат мира в Марокко в феврале.

С 30 декабря по 20 марта мы играли каждые три дня. Мы не смогли добиться стабильности как у Барселоны.и Нынешний календарь – это абсурд, и с этим тоже надо что-то делать", – цитирует тренера Sky Sports.

Ранее также Анчелотти заявил, что Винисиус воплощает в себе будущее футбола.

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