Безуса отстранили от тренировок с первой командой
Украинец поссорился с одноклубником из-за удаления.
Украинский хавбек кипрской Омонии Роман Безус был отстранен от тренировок с первой командой.
Ранее украинец был удален в в полуфинальном матче Кубка Кипра, получив две желтые карточки в течение 12 минут. Однако он мог принять участие в следюущем матче лиги, но был отстранен.
После этого, по сообщениям некоторых СМИ, Роман поссорился с одноклубником, которому не понравилось поведение украинца и то, что он подставил команду.
В качестве дисциплинарной меры главный тренер Омонии решил отстранить Безуса от тренировок с первой командой.
Как долго украинец будет отсутствовать в составе клуба пока неизвестно.