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Безуса отстранили от тренировок с первой командой

Украинец поссорился с одноклубником из-за удаления.
Сегодня, 20:00
Роман Безус / Getty Images
Роман Безус / Getty Images

Украинский хавбек кипрской Омонии Роман Безус был отстранен от тренировок с первой командой.

Ранее украинец был удален в в полуфинальном матче Кубка Кипра, получив две желтые карточки в течение 12 минут. Однако он мог принять участие в следюущем матче лиги, но был отстранен.

После этого, по сообщениям некоторых СМИ, Роман поссорился с одноклубником, которому не понравилось поведение украинца и то, что он подставил команду.

В качестве дисциплинарной меры главный тренер Омонии решил отстранить Безуса от тренировок с первой командой.

Как долго украинец будет отсутствовать в составе клуба пока неизвестно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Безус Омония

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