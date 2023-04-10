Безуса отстранили от тренировок с первой командой

Украинский хавбек кипрской Омонии Роман Безус был отстранен от тренировок с первой командой.

Ранее украинец был удален в в полуфинальном матче Кубка Кипра, получив две желтые карточки в течение 12 минут. Однако он мог принять участие в следюущем матче лиги, но был отстранен.

После этого, по сообщениям некоторых СМИ, Роман поссорился с одноклубником, которому не понравилось поведение украинца и то, что он подставил команду.

В качестве дисциплинарной меры главный тренер Омонии решил отстранить Безуса от тренировок с первой командой.

Как долго украинец будет отсутствовать в составе клуба пока неизвестно.