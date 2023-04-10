Айнтрахт уведомил Баварию, сколько хочет за своего лучшего бомбардира

Мюнхенцы пока не хотят спешить.

Айнтрахат ответил Баварии на предложении о покупке Рандаля Коло Муани, сообщает Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы предложили 80 млн евро за нападающего сборной Франции, однако руководство Айнтрахта отклонило предложение.

"Орлы" считают справделивой суммой за своего лучшего бомбардира 100 млн евро. Бавария готова тратить такие деньги, однако пока не будет спешить.

Руководство мюнхенского клуба хочет провести тщательный анализ трансферного рынка и обсудить все с новым главным тренером Томасом Тухелем.

Напомним, что ранее сам Коло Муани заявлял о желании играть за Баварию.