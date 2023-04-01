Звезда Айнтрахта определился, в каком клубе продолжит карьеру

Нападающий Айнтрахта и сборной Франции Рандаль Коло Муани хотел бы перебраться в Баварию, пишет Sport1.de.

Звезда француза зажглась лишь в этом сезоне, но он уже попал на радары Манчестер Юнайтед, ПСЖ и других европейских грандов. Однако игрок не намерен покидать Германию.

Рандаль хотел бы продолжить карьеру в мюнхенской Баварии, которая была заинтересована в форварде при Юлиане Нагельсмане. Тухель же пока знакомится с составом и не говорит о летних трансферах.

Французу нравится играть в Германии и он не считает, что ему необходим переход в другой чемпионат. Кроме того он впечатлен Баварией и ее составом.

Тем более, что в составе мюнхенского клуба играют четыре партнера по сборной Коло Муани - Павар, Эрнандес, Коман и Упамекано. Дайо, кстати, как раз близкий друг Рандаля.

Отметим, что Айнтрахт, скорее всего, потребует за своего нападающего не менее 100 млн евро. Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить эту сумму.