Тухель проводит личные беседы с игроками Баварии, пытаясь с ними сблизиться

Новый главный тренер Баварии Томас Тухель начал работу по установке дружеских отношений со своими подопечными.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, 49-летний специалист проводит постоянные беседы с игроками мюнхенского клуба.

В частности уже после тренировки он провел 6-минутный разговор с Райаном Гравенберхом, который имел минимальное игровое время при Юлиане Нагельсманне.

Thomas Tuchel had a 6-minute face to face conversation with Ryan Gravenberch after training [📸 @BILD] pic.twitter.com/2hVwcqCONN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 30, 2023

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Ранее центрбек Баварии Маттейс Де Лигт прокомментировал увольнение Нагельсманна, назвав решение клуба "неожиданностью".