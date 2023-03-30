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Тухель проводит личные беседы с игроками Баварии, пытаясь с ними сблизиться

Немец старается наладить дружеские отношения с новыми подопечными.
Сегодня, 18:52
Томас Тухель на тренировке Баварии / Getty Images
Томас Тухель на тренировке Баварии / Getty Images

Новый главный тренер Баварии Томас Тухель начал работу по установке дружеских отношений со своими подопечными.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, 49-летний специалист проводит постоянные беседы с игроками мюнхенского клуба.

В частности уже после тренировки он провел 6-минутный разговор с Райаном Гравенберхом, который имел минимальное игровое время при Юлиане Нагельсманне.

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Ранее центрбек Баварии Маттейс Де Лигт прокомментировал увольнение Нагельсманна, назвав решение клуба "неожиданностью".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен

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