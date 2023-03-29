Защитник Баварии высказался об увольнении Нагельсманна

Маттейс де Лигт признался, что для него решение клуба стало неожиданностью.

Мюнхенская Бавария уже успела назначить Томаса Тухеля на замену Юлиану Нагельсманну, а в Германии еще не закончили обсуждать отставку молодого специалиста.

Касаемо увольнения своего уже экс-коуча высказался и Маттейс де Лигт.

По словам нидерландца, он не ожидал такого развития событий.

"Я не ожидал и был удивлен такому решению. Мы - вторые в Бундеслиге, играем в четвертьфинале Кубка Германии и прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мы все еще ведем борьбу за все трофеи, поэтому да, я был очень удивлен", - цитирует футболиста Bayern & Germany.

Стоит отметить, что на данный момент слухи отправляют Нагельсманна в Тоттенхэм, который сейчас находится без тренера.