Баварии интересен датский вундеркинд

Мюнхенская Бавария заинтересована в трансфере нападающего Аталанты и сборной Дании Расмуса Хойлунда, сообщает Tuttomercatoweb.

Немецкий клуб так и не смог полноценно заменить Роберта Левандовски, а потому желает подписать игрока, который станет новым голеадором команды.

Считается, что Хеойлунд - инициатива нового тренера Баварии Томаса Тухеля. Клуб готов посоперничать за датчанина с другими европейскими грандами, которым также интересен форвард.

Расмус Хойлунд воспитаник Копенгагена, ранее играл за австрийский Штурм, где раскрыл свои бомбардирские качества и был куплен Аталантой.

За "бергамасков" Хойлунд забил девять голов в 27 матчах текущего сезона. Также форвард имеет пять мячей за Данию в квалификации к Евро-2024, что делает его лучшим бомбардиром турнира.