iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Баэна опубликовал официальное заявление о конфликте с Вальверде

Испанец отрицает свою вину.
Сегодня, 10:01
Алекс Баэна / Getty Images
Алекс Баэна / Getty Images

Хавбек Вильярреала Алекс Баэна опубликовал официальное заявление касательно инцидента с Федерико Вальверде.

Напомним, что во время матча Реал - Вильярреал игрок "желтых" высказался о сыне уругвайца, после чего тот дождался его на парковке и ударил по лицу. Теперь Вальверде угрожает длительная дисквалифицкация.

Баэна утверждает, что ничего не говорил о семье Феде и что кто-то специально использует ситуацию, чтобы нанести вред ему и его семье.

"В прошлую субботу по завершении матча против Реала на меня напал коллега.

После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал боли члену его семьи.

С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье.

Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу.

Сейчас моя единственная цель – сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи", - написал Баэна в своем Твиттере.

Напомним, что матч Реал - Вильярреал закончился неожиданной победой гостей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Вальверде

Статьи по теме

Вальверде может быть отстранен на срок до шести месяцев Вальверде может быть отстранен на срок до шести месяцев
Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне
Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов
Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников мира сейчас Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников мира сейчас
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Киберспорт13:07
Отбор на Paris Major 2023: Старт второй группы, где сыграют Heroic, Cloud9 и Monte
НБА13:00
Плей-ин НБА: календарь и результаты матчей
Украина12:55
На войне против россии погиб отец игрока Зари
НБА12:35
Плей-офф НБА: борьба за плей-офф на Западе и на Востоке
Европа12:32
Фанаты Ньюкасла требуют отстранить 50-миллионного новичка от первой команды
Украина12:24
Ахметов подал иск на россию
НБА12:00
Турнир Play-in в НБА: что это такое, как оно выглядит и пары отбора
Европа11:51
Асенсио все-таки остается в Реале
Формула 111:33
Трасса в Имоле будет принимать церемонии бракосочетания
Европа11:12
Стала известна судьба Чилуэлла в Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK