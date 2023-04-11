Баэна опубликовал официальное заявление о конфликте с Вальверде

Хавбек Вильярреала Алекс Баэна опубликовал официальное заявление касательно инцидента с Федерико Вальверде.

Напомним, что во время матча Реал - Вильярреал игрок "желтых" высказался о сыне уругвайца, после чего тот дождался его на парковке и ударил по лицу. Теперь Вальверде угрожает длительная дисквалифицкация.

Баэна утверждает, что ничего не говорил о семье Феде и что кто-то специально использует ситуацию, чтобы нанести вред ему и его семье.

"В прошлую субботу по завершении матча против Реала на меня напал коллега.

После этого происшествия начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал боли члену его семьи.

С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для оправдания агрессии, и ложь бьет больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Поступали угрозы, оскорбления, даже пожелания смерти моей семье.

Вчера я сообщил о происшедшем полиции. Пусть правосудие выполнит свою работу.

Сейчас моя единственная цель – сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи", - написал Баэна в своем Твиттере.

Напомним, что матч Реал - Вильярреал закончился неожиданной победой гостей.