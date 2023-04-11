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Месси пригласил в дом фаната, который прождал его 10 часов

Ожидание стоило того.
Сегодня, 16:43
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Итальянский игрок в мини-футбол Хуан Полкан отправился в Париж специально для того, чтобы встретится с Лео Месси.

Парень приехал в район, где живет Лео в 8 утра и потратил почти час, чтобы найти дом аргентинца. Пришлось ждать несколько часов, ведь Лео уехал на тренировку.

Посреди дня Хуан поощался с супругой Месси Антонелой, которая сама подошла поговорить к мужчине, а потом уехала за детьми.

Через 10 часов ожидания, когда Полкан уже собирался уходить, охрана вызвала полицию, к нему снова вышла Антонела и пригласила в дом.

Там его ждал сам Месси, который сфотографировался с фанатом, подписал ему футболку и даже оставил автограф на руке. Парень сразу сделал из нее тату.

"Я хочу поблагодарить Лео, но не за чемпионат мира, а за то, что я стал счастлив как ребенок. Ты всегда мотивировал меня, заставлял улыбаться в каждой игре.

Я не хочу прославиться или вроде того. Я лишь хочу, чтобы люди знали, какой он простой и скромный",– написал Полкан в Инстаграме.

Напомним, что аргентинец все ждет звонка из Барселоны.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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