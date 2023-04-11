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В Интере определились с ценником на лидера клуба

Барелла обойдется претендентам в небольшую сумму.
Вчера, 23:20
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Полузащитник Интера Николо Барелла может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Итальянского футболиста винят в плохих результатах команды. Так как Барелла является одним из лидеров клуба, от него ожидают большего на поле.

Таким образом, "нерадзурри" готовы в летнее трансферное окно продать 26-летнего хавбека, не менее чем за 50 миллионов евро. За игроком следят топ-клубы АПЛ.

В текущем сезоне на счету Бареллы пять голов и шесть ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Интер заинтересован в приобретении одноклубника Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Николо Барелла

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