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Защитнику Манчестер Юнайтед может понадобиться операция

Однако для Мартинеса есть и более простой вариант.
Сегодня, 18:46
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Лисандро Мартинес, скорее всего, выбыл до конца сезона и вскоре перенесет операцию, пишет ESPN.

Защитник получил травму в 1/4 финала ЛЕ против Севильи, на 87-й минуте матча Лича покинул поле, а со стадиона он уже уезжал на носилках.

У аргентница диагнострировали перелом пятой плюсневой кости правой стопы, однако пока врачи не решили, необходимо ли хирургическое вмешательство.

Как вариант, можно выбрать более безопасный и консервативный вариант и подождать, пока кость срастется сама. 

О сроках восставновления Мартинеса пока ничего неизвестно, об этом ранее упоминал и Эрик тен Хаг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Лисандро Мартинес

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Защитнику Манчестер Юнайтед может понадобиться операция
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