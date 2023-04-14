Защитнику Манчестер Юнайтед может понадобиться операция

Однако для Мартинеса есть и более простой вариант.

Лисандро Мартинес, скорее всего, выбыл до конца сезона и вскоре перенесет операцию, пишет ESPN.

Защитник получил травму в 1/4 финала ЛЕ против Севильи, на 87-й минуте матча Лича покинул поле, а со стадиона он уже уезжал на носилках.

У аргентница диагнострировали перелом пятой плюсневой кости правой стопы, однако пока врачи не решили, необходимо ли хирургическое вмешательство.

Как вариант, можно выбрать более безопасный и консервативный вариант и подождать, пока кость срастется сама.

О сроках восставновления Мартинеса пока ничего неизвестно, об этом ранее упоминал и Эрик тен Хаг.