Тен Хаг рассказал о травмах Варана и Мартинеса, полученных в матче против Севильи

Последние 10 минут матча против Севильи стали настоящим кошмаром для Манчестер Юнайтед.

Ведя в счете 2:0, манкунианцы за указанное время пропустили два автогола и лишились из-за травмы основного центрбека в лице Лисандро Мартинеса. Сначала могло показаться, что аргентинец порвал ахиллово сухожилие, но по словам главного тренера МЮ Эрика тен Хага, это был не ахилл.

"Из-за травм мы потеряли ритм игры. В первом тайме мы играли очень хорошо, с большой уверенностью. Мы должны были забивать больше", - цитирует нидерландца utdreport.

"Когда Лича Мартинес падает на газон без участия соперника, это выглядит не очень здорово. Я не могу сказать, что это такое, но это не ахилл. Нет, это не та область (ноги)".

Тен Хаг также рассказал, зачем он сделал свои замены и почему он сменил в перерыве Рафаэля Варана - как оказалось, француз также получил травму.

"Рафа (Варан) травмировался. (Антони) Марсьяль долго не играл, поэтому нам пришлось заменить его на 60-й минуте. Бруно (Фернандеш) получил предупреждение от рефери о второй желтой, то же самое касается и Антони. Я должен был сделать замены, другого выбора не было".

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Напомним, что из-за разного рода травм Эрик тен Хаг в этой игре не мог рассчитывать на Алехандро Гарначо, Скотта МакТоминея, Маркуса Рэшфорда, Люка Шоу и Донни ван де Бека.