iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг рассказал о травмах Варана и Мартинеса, полученных в матче против Севильи

Манчестер Юнайтед может на длительный период лишиться пары основных центрбеков.
Сегодня, 01:09
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Последние 10 минут матча против Севильи стали настоящим кошмаром для Манчестер Юнайтед

Ведя в счете 2:0, манкунианцы за указанное время пропустили два автогола и лишились из-за травмы основного центрбека в лице Лисандро Мартинеса. Сначала могло показаться, что аргентинец порвал ахиллово сухожилие, но по словам главного тренера МЮ Эрика тен Хага, это был не ахилл.

"Из-за травм мы потеряли ритм игры. В первом тайме мы играли очень хорошо, с большой уверенностью. Мы должны были забивать больше", - цитирует нидерландца utdreport.

"Когда Лича Мартинес падает на газон без участия соперника, это выглядит не очень здорово. Я не могу сказать, что это такое, но это не ахилл. Нет, это не та область (ноги)".

Тен Хаг также рассказал, зачем он сделал свои замены и почему он сменил в перерыве Рафаэля Варана - как оказалось, француз также получил травму.

"Рафа (Варан) травмировался. (Антони) Марсьяль долго не играл, поэтому нам пришлось заменить его на 60-й минуте. Бруно (Фернандеш) получил предупреждение от рефери о второй желтой, то же самое касается и Антони. Я должен был сделать замены, другого выбора не было".

Читай также: Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Напомним, что из-за разного рода травм Эрик тен Хаг в этой игре не мог рассчитывать на Алехандро Гарначо, Скотта МакТоминея, Маркуса Рэшфорда, Люка Шоу и Донни ван де Бека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья манчестер юнайтед Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес

Статьи по теме

Тен Хаг - об упущенной победе в матче с Севильей: Мы потеряли контроль и выключились Тен Хаг - об упущенной победе в матче с Севильей: Мы потеряли контроль и выключились
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм не смог обыграть Гент, Фиорентина разгромила Лех Лига конференций-2022/23: Вест Хэм не смог обыграть Гент, Фиорентина разгромила Лех
Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:09
Тен Хаг рассказал о травмах Варана и Мартинеса, полученных в матче против Севильи
Европа00:58
Тен Хаг - об упущенной победе в матче с Севильей: Мы потеряли контроль и выключились
Лига Европы00:47
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига конференций00:34
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм не смог обыграть Гент, Фиорентина разгромила Лех
Европа00:30
Барселона намерена перехватить у Атлетико одноклубника Цыганкова
Лига Европы00:28
Лига Европы-2022/23: Манчестер Юнайтед упустил победу над Севильей, Ювентус обыграл Спортинг
Лига Европы00:20
Севилья за счет двух автоголов на последних минутах вырвала ничью у Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус переиграл Спортинг в трудном противостоянии
Европа23:37
Игрок Ювентуса в слезах покинул поле из-за приступа тахикардии
Теннис23:26
WTA вернется к проведению турниров в Китае несмотря на секс-скандал с правительством и местной теннисисткой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK