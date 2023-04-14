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Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча 13.04.2023 Лиги Европы

Манкунианцы умудрились за последние 10 минут упустить явную победу над андалусийцами.
Сегодня, 00:47
Манчестер Юнайтед - Севилья / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Севилья / Getty Images

В Манчестере на Олд Траффорд прошел матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором местный Юнайтед принимал в гостях испанскую Севилью.

Хавбек "красных дьяволов" Марсель Забитцер оформил дубль уже к 21-й минуте.

Казалось, что Юнайтед сумеет все же обыграть нервионцев, но сначала автоголом отметился Тайрелл Маласия, затем травму получил Лисандро Мартинес, оставив команду в меньшинстве, после чего голова Харри Магуайра принесла Севилье ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Севилья в четвертьфинале Лиги Европы:

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Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Голы: Забитцер, 14, 21 - Маласия, 85 (аг.), Магуайр, 90+3 (аг.).

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 5- 3
Фолы: 13 - 12
Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.67

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан (Магуайр, 46), Мартинес, Маласия - Каземиро, Фернандеш (Эриксен, 62), Антони (Пельистри, 81), Забитцер, Санчо (Эланга, 62) - Марсьяль (Вегхорст, 62).

Севилья: Буну - Монтьель (Гомес, 90+1), Ньянзу (Сусо, 73), Маркан, Акунья - Фернандо, Гудель, Окампос, Ракитич, Торрес (Навас, 46) - Ламела (Эн Несири, 67).

Предупреждения: Фернандеш, Антони, Пельистри - Монтьель, Ракитич, Ламела, Гудель, Акунья.

ИсточникMEGOGO

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Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

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