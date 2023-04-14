Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2: обзор матча и результат игры 13.04.2023

"Красные дьяволы" сами упустили победу, которая еще в первом тайме казалась оформленной.

В четверг, 13 апреля, на Олд Траффорд состоялся первый матч противостояния 1/4 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Севильей.

Впервые именно манкунианцы считались явным фаворитом встречи, так как нервионцы испытывают в нынешнем сезоне серьезные проблемы. Но этим англичане не сумели воспользоваться.

В течение семи минут команда Эрика тен Хага организовала для себя комфортное преимущество. И оба гола получились как под копирку.

В первом случае Бруно Фернандеш, который уже несколько последних матчей играет глубже обычного, выдал передачу между линиями на Марселя Забитцера. Австриец, занимающий место Бруно, с небольшой помощью рикошета от защитника переиграл Буну.

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Чуть позже тот же трюк португальца провернул Антони Марсьяль. Форвард придержал мяч, дав возможность партнерам забежать вперед и одной передачей разрезал всю оборону гостей. Забитцер вновь был точен.

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После того, как было забито два быстрых гола, манкунианцы не сбавляли обороты, продолжая создавать давление на ворота Буну. У испанцев же с моментами было далеко не так хорошо.

После перерыва тен Хаг сначала выпустил Харри Магуайра, а затем сделал тройную замену и это еще сыграет свою роль.

На 61-й минуте Антони, один из лучших в этот вечер, упустил возможность забить: после того, как бразилец в стиле Роббена накрутил защиту, его удар на себя приняла штанга.

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Матч близился к своему завершению и казалось, что МЮ с пятой попытки обыграет Севилью но не тут-то было.

Тайрелл Маласия сначала почему-то решил пропустить мяч, забыв посмотреть, а нет ли сзади соперника. Там оказался Хесус Навас. Испанец, отдавая передачу, попал в Маласию, от которого мяч полетел в ворота и, по пути задев Давида Де Хеа, влетел в сетку.

Источник: Getty Images

Практически сразу же Юнайтед получил второй удар: травму на ровном месте получил Лисандро Мартинес (аргентинец даже не мог опираться на больную ногу). Катастрофа заключалась в том, что замен у английского клуба больше не было, а потому доигрывать им пришлось в меньшинстве.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

А уже в добавленной время финальный удар по настроению фанатов МЮ нанес Юссеф Эн Несири при помощи Магуайра. Марокканец головой замкнул подачу партнера. Мяч после его удара летел мимо ворот, однако на пути он повстречался с головой Магуайра. В итоге мяч резко сменил траекторию, что помешало Де Хеа спасти команду.

Источник: Getty Images

Вот так Манчестер Юнайтед упустил верную победу и, возможно, потерял важного исполнителя. Ответная игра состоится в Испании через неделю, 20 апреля.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Севилья 1/4 финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2

Голы: Забитцер, 14, 21 - Маласия, 85 (аг.), Магуайр, 90+3 (аг.).

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 5- 3

Фолы: 13 - 12

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.67

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан (Магуайр, 46), Мартинес, Маласия - Каземиро, Фернандеш (Эриксен, 62), Антони (Пельистри, 81), Забитцер, Санчо (Эланга, 62) - Марсьяль (Вегхорст, 62).

Севилья: Буну - Монтьель (Гомес, 90+1), Ньянзу (Сусо, 73), Маркан, Акунья - Фернандо, Гудель, Окампос, Ракитич, Торрес (Навас, 46) - Ламела (Эн Несири, 67).

Предупреждения: Фернандеш, Антони, Пельистри - Монтьель, Ракитич, Ламела, Гудель, Акунья.