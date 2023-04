Игрок Ювентуса в слезах покинул поле из-за приступа тахикардии

Ювентус встречается с Спортингом в Лиге Европы.

В концовке первого тайма "бьянконери" понесли вынужденную потерю. Голкиперу команды Войцеху Щенсны резко стало плохо и он в слезах покинул поле, будучи замененным на Маттиа Перина.

Wojciech Szczęsny was in tears as he was subbed off vs. Sporting in the first half after feeling a pain in his chest. pic.twitter.com/JyoCqC3sfs