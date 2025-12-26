iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Петер Заубер рассказал, как сорвалась сделка с Льюисом Хэмилтоном

О несостоявшемся переходе британца в его команду.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Петер Заубер / Getty Images
Петер Заубер / Getty Images

Основатель Заубера Петер Заубер в интервью Blick поделился инсайдом о том, что семикратный чемпион Формулы-1, пилот Феррари Льюис Хэмилтон, мог перейти в швейцарскую команду.

По информации основателя компании, 20 лет назад, когда Льюис Хэмилтон ещё принадлежал Макларену, британского гонщика хотели отправить в Заубер, чтобы он набрался опыта.

Однако стороны не смогли договориться, Макларен хотел отправить Хэмилтона в аренду на один год, а, как отмечает Петер Заубер, они настаивали на двух.

В результате Хэмилтон дебютировал за Макларен в 2007 году и стал вице-чемпионом, а на следующий год завоевал свой первый титул.

Ранее сообщалось, что Ральф Шумахер нашёл для Ред Булл замену Марко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Петер Заубер

Статьи по теме

Издание раскрыло детали контракта Хэмилтона Издание раскрыло детали контракта Хэмилтона
Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби
Хэмилтон не питает оптимизма касательно последних гонок сезона Хэмилтон не питает оптимизма касательно последних гонок сезона
Хэмилтон установил худший результат Феррари за 16 лет Хэмилтон установил худший результат Феррари за 16 лет

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: iM занял 19-ю строчку
просмотров

Последние новости

Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
Формула 118:25
Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение
Европа17:45
Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы
Биатлон17:22
Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке
Киберспорт16:42
Решафл NaVi признан лучшим в осеннем сезоне
Европа15:55
"Куда катится мир?": Ширер раскритиковал отмену матчей в Boxing Day
Формула 115:07
Шумахер возглавил топ самых пилотов в истории Формулы-1
Формула 114:51
Петер Заубер рассказал, как сорвалась сделка с Льюисом Хэмилтоном
Европа14:32
Манчестер Юнайтед готовится к уходу Майну
Теннис14:27
Рафаэль Надаль признался, готов ли он стать тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK