Петер Заубер рассказал, как сорвалась сделка с Льюисом Хэмилтоном

О несостоявшемся переходе британца в его команду.

Основатель Заубера Петер Заубер в интервью Blick поделился инсайдом о том, что семикратный чемпион Формулы-1, пилот Феррари Льюис Хэмилтон, мог перейти в швейцарскую команду.

По информации основателя компании, 20 лет назад, когда Льюис Хэмилтон ещё принадлежал Макларену, британского гонщика хотели отправить в Заубер, чтобы он набрался опыта.

Однако стороны не смогли договориться, Макларен хотел отправить Хэмилтона в аренду на один год, а, как отмечает Петер Заубер, они настаивали на двух.

В результате Хэмилтон дебютировал за Макларен в 2007 году и стал вице-чемпионом, а на следующий год завоевал свой первый титул.

Ранее сообщалось, что Ральф Шумахер нашёл для Ред Булл замену Марко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!