"Куда катится мир?": Ширер раскритиковал отмену матчей в Boxing Day

Легенда сборной Англии Алан Ширер остался недоволен измененией формата Boxing Day.

Напомним, что Boxing Day - день после Рождества, когда в АПЛ проводилось большое количество матчей. Однако в этом году лига изменила правила, оставив лишь один поединок.

Ширер остался очень разочарован таким шагом, так как Boxing Day - важное культурное явление для английского футбола. И он всегда был особым событием и для самих футболистов.

Не могу поверить, что в Boxing Day всего одна игра. Я не помню, когда в последний раз у меня был выходной в Boxing Day. Я всегда работал в этот день. Я продолжал это делать и после завершения карьеры, в качестве волонтера на программе Match of the Day. Но Бог знает, как долго теперь я не буду работать в Boxing Day. Я работаю 27-го, но не в Boxing Day. Кажется безумием, что в Boxing Day всего одна игра, это очень странно. Куда катится мир? Остальная Европа, например, Германия и Испания, отдыхают. Но всю свою жизнь я наблюдал спорт в Boxing Day и вокруг него. Удивительно, что сейчас всего один матч. Спорт в Boxing Day – важное явление в нашей стране. Обычно в это время проходит очень много матчей. Думаю, я бы пропал без этого. Бог знает, что было бы, если бы его не было

