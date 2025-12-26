iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Куда катится мир?": Ширер раскритиковал отмену матчей в Boxing Day

Англичанин считает, что это важное культурное явление.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Алан Ширер / Getty Images
Алан Ширер / Getty Images

Легенда сборной Англии Алан Ширер остался недоволен измененией формата Boxing Day.

Напомним, что Boxing Day - день после Рождества, когда в АПЛ проводилось большое количество матчей. Однако в этом году лига изменила правила, оставив лишь один поединок.

Ширер остался очень разочарован таким шагом, так как Boxing Day - важное культурное явление для английского футбола. И он всегда был особым событием и для самих футболистов.

Не могу поверить, что в Boxing Day всего одна игра. Я не помню, когда в последний раз у меня был выходной в Boxing Day. Я всегда работал в этот день. Я продолжал это делать и после завершения карьеры, в качестве волонтера на программе Match of the Day.

Но Бог знает, как долго теперь я не буду работать в Boxing Day. Я работаю 27-го, но не в Boxing Day. Кажется безумием, что в Boxing Day всего одна игра, это очень странно.

Куда катится мир? Остальная Европа, например, Германия и Испания, отдыхают. Но всю свою жизнь я наблюдал спорт в Boxing Day и вокруг него. Удивительно, что сейчас всего один матч.

Спорт в Boxing Day – важное явление в нашей стране. Обычно в это время проходит очень много матчей. Думаю, я бы пропал без этого. Бог знает, что было бы, если бы его не было

Ранее также Оливер Гласнер заявил об уходе из Кристал Пэлас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение
Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы
Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: iM занял 19-ю строчку
просмотров

Последние новости

Бокс18:32
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
Формула 118:25
Инженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение
Европа17:45
Рома потеряла основного полузащитника из-за травмы
Биатлон17:22
Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке
Киберспорт16:42
Решафл NaVi признан лучшим в осеннем сезоне
Европа15:55
"Куда катится мир?": Ширер раскритиковал отмену матчей в Boxing Day
Формула 115:07
Шумахер возглавил топ самых пилотов в истории Формулы-1
Формула 114:51
Петер Заубер рассказал, как сорвалась сделка с Льюисом Хэмилтоном
Европа14:32
Манчестер Юнайтед готовится к уходу Майну
Теннис14:27
Рафаэль Надаль признался, готов ли он стать тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK