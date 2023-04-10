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Отчаяние и боль: Зинченко сверхэмоционально воспринял свою голевую ошибку в матче с Ливерпулем

Арсенал на последних минутах поединка не удержал победный результат в противостоянии с мерсисайдцами.
Сегодня, 11:40
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В воскресенье, 9 апреля, Арсенал в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Ливерпулем.

Лондонская команда успешно начала поединок и к 28-й минуте вела с преимуществом в два мяча благодаря результативным ударам Габриэля Мартинелли и Габриэля Жезуса. Тем не менее под конец первого тайма отставание сократил Мохаммед Салах.

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Удержать минимальное преимущество "канонирам" также не удалось, когда на 87-й минуте голевую ошибку допустил Александр Зинченко. Украинский защитник позволил легко себя пройти на фланге Тренту Александеру-Арнольду, который исполнил голевую передачу на Роберто Фирмино.

После пропущенного гола тренер Арсенала Микель Артета сразу же убрал украинца с поля и выпустил Кирана Тирни.

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Похоже, Зинченко принял очень близко к сердцу свою ошибку, стоившую команде победы, и мгновенную замену, поскольку в его глазах и поведении на скамейке запасных читалась вся боль и отчаяние.

Напомним, что на данный момент Арсенал с 73 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая на шесть баллов Манчестер Сити, но имея на один сыгранный матч больше.

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