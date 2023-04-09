Ливерпуль - Арсенал: обзор и результат матча чемпионата Англии 09.04.2023

В рамках центрального матча 29 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Арсеналом.

Хозяева в своем, привычном для этого сезона, стиле начали поединок. Уже на 9 минуте Алиссону пришлось доставать мяч из сетки своих ворот после гола Габриэля Мартинелли.

Ранний пропущенный гол не помог "красным" оклематься и в первом тайме они пропустили еще раз. Снова отличился Габриэль, но в этот раз Габриэль Жезус.

Впрочем, еще до перерыва коллективу Юргена Клоппа удалось отквитать один мяч и помог этому Мохаммед Салах. Для мерсисайдцев этот гол стал глотком свежого воздуха и на второй тайм они вышли более уверенными в себе.

В свою очередь, "канониры" ничего не создавали в атаке и к тому же еще и Роб Холдинг "привез" пенальти в ворота свое команды. К счастью, для Холдинга и всего Арсенала, Мохаммед Салах разучился забивать 11-метровые, поэтому счет остался прежним.

До конца матча Ливерпуль продолжал давить, а Арсенал отбиваться. Такой подход не привел ни к чему хорошему для подопечных Микеля Артеты и на последних минутах Трент прокинул между ног Зинченку, навесил на Роберто Фирмино и бразилец замкнул подачу точным ударом головой в сетку ворот.

Более того Ливерпуль мог и вырывать победу, но Аарон Рамсдейл совершил невероятный сейв в концовке встречи, сперва вытащив из "девятки" удар Мо Салаха, а затем с метра отбив удар Ибраимы Конате.

Таким образом, лондонцы потеряли возможность добыть важную победу в контексте чемпионской гонки, а для мерсисайдцев эта ничья не сильно меняет турнирное положение и они продолжают прозябать в середине турнирной таблицы.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Арсенал

Ливерпуль - Арсенал 2:2

Голы: Салах, 42, Фирмино, 90+6 - Мартинелли, 9, Жезус, 29

xG: 4.37 - 1.54

Владение мячом: 59 - 41

Удары: 22 - 9

Удары в створ: 6 - 5