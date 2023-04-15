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Основной центрбек Манчестер Юнайтед выбыл до конца сезона

В этой кампании Лисандро Мартинес своим одноклубникам уже не поможет.
Сегодня, 10:15
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне. Об этом было объявлено на официальном сайте манкунианцев.

Как и было заявлено ранее, 25-летний аргентинец получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в матче Лиги Европы против Севильи (2:2) несколькими днями ранее.

При этом ожидается, что Лича успеет полностью восстановиться к началу следующего сезона.

Но это не последняя плохая новость для Юнайтед - Рафаэль Варан, который был заменен в перерыве той же игры, пропустит несколько недель из-за травмы.

Это серьезный удар для команды перед полуфиналом кубка Англии против Брайтона, так как помимо Мартинеса и Варана в этой игре из-за дисквалификации не сможет принять участие Харри Магуайр.

Таким образом "красные дьяволы" остаются лишь с одним номинальным центрбеком в лице Виктора Линделефа. 

Ранее стало известно, что у Лисандро Мартинеса есть два варианта для прохождения реабилитации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рафаэль Варан Лисандро Мартинес

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