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Атлетико установил ценник на Феликса, Челси еще не делал предложение

"Матрасники" хотят отбить сумму, заплаченную Бенфике за португальского игрока.
Сегодня, 16:04
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Мадридский Атлетико определился, сколько он хочет получить в случае, если какой-либо клуб захочет приобрести будущим летом Жоау Феликса.

Как сообщает Goal со ссылкой на AS, "матрасники" намерены просить за 23-летнего португальца 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что лондонский Челси, арендовавший Феликса в январе, хочет оставить футболиста у себя.

Однако, по информации источника, лондонский клуб еще не делал никакого предварительного предложения по выкупу его контракта.

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Напомним, что летом 2019 года Атлетико заплатил Бенфике за игрока 127,2 миллиона евро.

С момента переезда в Лондон Жоау Феликс вышел на поле 13 раз во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну красную карточку в дебютной же игре.

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