В Челси определились с судьбой Фелиша
Английский клуб хочет сохранить в своих рядах нападающего.
Челси определился с судьбой нападающего Жоау Фелиша, права на которого принадлежат Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Лондонский клуб рассматривает португальца в качестве элемента долгосрочного проекта. В клубе довольны влиянием футболиста на игру.
Сам Фелиш также хочет остаться в команде. Судьба игрока решится лишь после переговоров Челси и Атлетико, которые должны состояться уже в ближайшее время.
В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца два гола в 10 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера.