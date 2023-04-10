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В Челси определились с судьбой Фелиша

Английский клуб хочет сохранить в своих рядах нападающего.
Вчера, 22:50
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Челси определился с судьбой нападающего Жоау Фелиша, права на которого принадлежат Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб рассматривает португальца в качестве элемента долгосрочного проекта. В клубе довольны влиянием футболиста на игру.

Сам Фелиш также хочет остаться в команде. Судьба игрока решится лишь после переговоров Челси и Атлетико, которые должны состояться уже в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца два гола в 10 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера.

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