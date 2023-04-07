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Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера

"Синие" рассматривают возвращение Карло Анчелотти.
Сегодня, 15:33
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

У итальянца Карло Анчелотти появился еще один возможный вариант продолжения карьеры.

Возвращение специалиста на пост наставника клуба готово рассмотреть руководство лондонского Челси. Это может случиться только, если Анчелотти уволят из мадридского Реала по завершению этого сезона.

Издание ESPN отмечает, что для "синих" важно, чтобы тренер работал в тандеме с техническим директором, а "Папа Карло" не раз за свою карьеру сталкивался с этим.

Также лондонцы продолжают рассматривать в качестве потенциального главного тренера клуба таких специалистов, как: Луис Энрике, Юлиан Нагельсманн и Рубен Аморим, а до конца сезона руководить будет назначенный вчера, 6 апреля, Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что у Анчелотти также есть возможность возглавить сборную Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Карло Анчелотти Реал Мадрид

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