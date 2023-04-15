Барселона может избавиться от новичка ради подписания Месси и Гюндогана

Кессье не задержится в стане каталонцев.

Барселона рассматривать вариант с продажей хавбека Франка Кессье этим летом. Об этом сообщает издание As.

В случае подписания хавбека Манчестер Сити Илкая Гюндогана и нападающего ПСЖ Лионеля Месси Кессье могут продать, чтобы улучшить финансовое положение клуба.

Для того, чтобы избежать наказания по фэйр-плэй ивуариец может быть продан за 25-30 млн евро.

В текущем сезоне на счету Кессье один гол и один ассист в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что агент Гюндогана опроверг договеренности с Барселоной.