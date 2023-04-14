Агент Гюндогана опроверг договеренности с Барселоной

Агент Илкая Гюндогана и его дядя Ильхан Гюндоган опроверг договоренности игрока с Барселоной, сообщает AS.

Напомним, что ранее появилась информация, что Гюндоган заключил с Барселоной предварительные договоренности.

По словам агента, у Илкая нет никаких договоренностей с каталонским клубом, сейчас игрок сосредоточен лишь на текущих турнирах.

Меня удивляет, откуда берутся эти истории о переговорах, которые длятся неделями. У нас нет никакого соглашения ни с одним из клубов. Пока не решено, где он будет играть следующие несколько лет.

Илкай всё ещё может выиграть три крупных трофея в этом сезоне в качестве капитана Сити. Это единственное, на чём он сейчас сосредоточен", – цитирует агента AS.

Напомним, что контракт немца с клубом истекает этим летом, но Гвардиола хотел бы сохранить игрока.