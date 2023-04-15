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Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории чемпионатов Франции

Килиан обогнал Эдинсона Кавани.
Вчера, 23:03
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках тридцать первого тура чемпионата Франции ПСЖ играет с Лансом. Одним из голов в матче отметился Килиан Мбаппе.

Благодаря этому француз стал лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов Франции, забив 139 голов.

Ранее это звание принадлежало Эдинсону Кавани, забившему 138 голов соответственно. Третье место занимает Златан Ибрагимович с 113 забитыми мячами.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет - 3:0. Помимо Мбаппе забивали Витинья и Лионель Месси.

Напомним, что ранее Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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