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Гвардиола: Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды

Тренер "горожан" рад присутствию норвежца.
Сегодня, 10:15
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити оценил дубль Эрлинга Холанда в матче против Лестера.

Напомним, что "горожане" легко разобрались с аутсайдером АПЛ, благодаря дублю норвежского нападающего. Забив два гола в ворота "лисов" Эрлинг повторил рекорд Салаха по забитым голам за сезон.

Гвардиола заявил, что надеется, что Холанд побьет все бомбардирские рекорды, ведь для клуба это будет гарантировать победы и трофеи.

"Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды, потому что это будет означать, что он забьёт все голы и поможет нам. Но я думаю, что он хочет выигрывать титулы. Какой была его реакция на замену? Великолепной, как всегда", — приводит слова Гвардиолы City Zone.

Напомним, что вчера голом отличился и Килиан Мбаппе, ставший благодаря этому лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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