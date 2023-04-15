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Холанд повторил рекорд АПЛ по голам за сезон

Норвежец за 8 матчей до конца достиг показателей Мо Салаха.
Сегодня, 20:08
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках 31 тура АПЛ Ман Сити встречается с Лестером. Дублем в этом матче отличился Эрлинг Холанд.

Норвежец отметился забитыми мячами на 13 и 25 минутах соответственно. Для форварда эти голы стали 31 и 32 в текущем сезоне чемпионата Англии.

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Таким образом, игрок повторил рекорд Мо Салаха по количеству забитых голов за один сезон АПЛ при том, что у "горожан" впереди еще 8 игр до конца текущей кампании.

На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 3:0 в пользу Ман Сити. Помимо Холанда забил Джон Стоунс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити АПЛ Мохаммед Салах Эрлинг Холанд

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