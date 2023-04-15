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Манчестер Сити - Лестер: обзор и результат матча АПЛ 15.04.2023

"Горожане" приблизились к Арсеналу.
Вчера, 21:38
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках тридцать первого тура АПЛ Ман Сити переиграл Лестер.

Для "горожан" этот поединок стал очередной легкой прогулкой. Хозяева решили все свои вопросы еще в первом тайме.

Счет открыл центрбэк Джон Стоунс. Затем дублем в течении 12 минут отличился Эрлинг Холанд, повторивший рекорд АПЛ по голам за сезон.

После перерыва Гвардиола дал возможность отдохнуть ряду лидеров и Лестер отыграл один мяч. Забил Келечи Ихеаначо, но на большее "лис" не хватило.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Лестер

Манчестер Сити - Лестер 3:1

Голы: Стоунс, 6, Холанд, 13, 25 - Ихеаначо, 75

xG: 2.20 - 2.38
Владение мячем: 72% - 28%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 4 - 4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити Эрлинг Холанд

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