Хави обвинил газон на стадионе Хетафе в потере очков Барселоны

Главный тренер Барселоны Хави высказался о состоянии поля на стадионе Хетафе.

"На игре Барселоны сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.

Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для Хетафе это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.

Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно.

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Думаю, что мы проводим хороший сезон в Ла Лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи.

Мы старались. Сыграли не лучший матч – это понятно. Мы выложились полностью и заработали один балл. Это не так уж и плохо, хоть мы и неудовлетворены", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, Барселона сыграла вничью с Хетафе (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.