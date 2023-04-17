Беллингем может остаться в Боруссии еще на сезон

Англичанин боится попасть не в тот клуб.

Джуд Беллингем рассматривает вариант с тем, чтобы останется в Дортмунде еще на один сезон, пишет Manchester Evening News.

19-летний полузащитник, ставший главной трансферной целью для европейских грандов этим летом, может не согласиться ни на одно из предложений.

Дело в том, что Джуд боится попасть не в тот клуб, а потому намерен провести еще один год в составе "шмелей", чтобы получить время на раздумия.

Некоторые источники считают, что это может быть связано с выходом из гонки Ливерпуля. Хотя сам Джуд ни разу не давал повода связать его с английским клубом.

Но в качестве аргумента вспомниют тот факт, что отец фтуболиста - ярый болельщик мерсисайдцев. Также ранее сообщалось, что мадридский Реал начал сосмневаться в целесообразности подписания англичанина.