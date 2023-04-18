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Хорватский гранд намерен назвать тренировочное поле в честь Модрича

Динамо Загреб готово увековечить местную легенду.
Сегодня, 16:57
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Динамо Загреб планирует назвать одно из тренировочных полей на базе клуба в честь Луки Модрича. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении столичного клуба отмечается, что Модрич выиграл голосование болельщиков. Хавбек обошел других кандидатов, игравших в стане Динамо, а именно Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Матео Ковачича.

Лука выступал за местный гранд в период с 2002 по 2008 год. За это время он выиграл три титула чемпиона Хорватии и несколько Кубков страны.

Летом 2008 года полузащитник перебрался в Тоттенхэм за 22,5 миллионов евро.

Напомним, ранее Модрич высказался о своем будущем

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Загреб Лука Модрич

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