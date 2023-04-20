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ПСЖ заинтересован в лидере Интера

У Бареллы появляется все больше вариантов.
Сегодня, 11:06
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Хавбек миланского Интера Николо Барелла привлек внимание ПСЖ, пишет 90Min.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что итальянский клуб готов расстаться со своим лидером. К тому же сам Николо не прочь покинуть Милан, где его много критикуют в последнее время.

Сообщается, что парижане могут предложить Леандро Паредеса в качестве бонуса, чтобы сохранить деньи на более громкие трансферы. Аргентинец не впечатляет своей игрой в Ювентусе.

Однако даже так подписать Бареллу будет непросто, ведь за полузащитником следят также английские топ-клубы. В качестве усиления центра поля итальянец очень интересует Юргена Клоппа.

Также известно об интересе со стороны лондонского Челси. "Синие" даже готовы предложить итальянскому клубу Мейсона Маунта, чтобы заполучить Бареллу.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Интер Милан Николо Барелла

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