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Наполи установил ценник на лидера команды

Виктор Осимхен покинет команду только за огромные деньги.
Сегодня, 12:38
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи определился с ценой, за которую готов отпустить лидера команды Виктора Осимхена.

Как сообщает La Gazzeta Dello Sport, "партенопейцы" смогут смириться с потерей нападающего, если получат за него 150 млн евро.

Нигерийцем интересуется множество европейских клубов, например, мюнхенская Бавария, однако, "красные" не готовы столько переплачивать, поэтому, рассматривают ряд альтернатив.

Напомним, на нашем сайте доступнастатистика Виктора Осимхена в текущем сезоне.

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