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Зинченко пропустит минимум еще один матч

Травма все еще беспокоит украинца.
Сегодня, 13:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропустит завтраший матч против Саутгемптона.

Напомним, что ранее Зинченко пропустив матч проти Вест Гема из-за небольшого повреждения мышц паха.

Новостями о составе поделился главный тренер "канониров" Микель Артета. По словам испанского специалиста, Александру нужно больше времени для восстановления.

"Ситуация с Зинченко такая же неопределенная, как с Салиба. Мы будем наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. Он имеет достаточно неприятную мышечную травму. Пока рано говорить о его возвращении", - сказал Артета на пресс-конференции.

Стоит отметить, что украинец вчера вернулся к тренировкам с первой командой.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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