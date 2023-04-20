Зинченко пропустит минимум еще один матч
Травма все еще беспокоит украинца.
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропустит завтраший матч против Саутгемптона.
Напомним, что ранее Зинченко пропустив матч проти Вест Гема из-за небольшого повреждения мышц паха.
Новостями о составе поделился главный тренер "канониров" Микель Артета. По словам испанского специалиста, Александру нужно больше времени для восстановления.
"Ситуация с Зинченко такая же неопределенная, как с Салиба. Мы будем наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. Он имеет достаточно неприятную мышечную травму. Пока рано говорить о его возвращении", - сказал Артета на пресс-конференции.
Стоит отметить, что украинец вчера вернулся к тренировкам с первой командой.