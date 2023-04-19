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Зинченко возобновил тренировки после травмы

Украинский защитник должен быть готов к ближайшему матчу "канониров" в АПЛ.
Сегодня, 20:02
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам.

Ранее украинец был вынужден пропустить предыдущий матч "канониров" в английской Премьер-лиге с Вест Хэмом (2:2) из-за мышечных проблем паха.

Читай также: Арсенал без Зинченко упустил победу над Вест Хэмом, лидируя в два гола

Как и предполагалось ранее, ожидается, что 26-летний футболист сможет принять участие в ближайшем поединке чемпионата Англии против Саутгемптона, который состоится в пятницу, 21 апреля, сообщает talkSPORT.

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко провел в составе лондонской команды во всех турнирах 29 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

На данный момент Арсенал с 74 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на четыре балла, но имея на один сыгранный матч больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

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