Вест Хэм - Арсенал 2:2: обзор и результат матча чемпионата Англии 16.04.2023

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Вест Хэм встречался с Арсеналом. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме "канониры", казалось бы, обеспечили себе победу в первые 10 минут, забив два мяча. После голов Жезуса и Эдегора Арсенал расслабился, за что и поплатился.

Сначала на 33-й минуте Бенрахма реализовал 11-метровый, который начал камбэк хозяев. После уже гости получили право забить с пенальти, но Сака промахнулся.

"Молотобойцы" почуяли запах крови, после чего понеслись стремглав вперед, возобновив паритет спустя три минуты. Боуэн вернул ничью на табло.

В оставшееся время обе команды имели немало моментов, однако матч так и завершился 2:2. Вероятно, для удержания нужного результата Арсенала не хватало украинца Александра Зинченко, который пропускал этот матч из-за травмы.

Статистика матча Вест Хэм - Арсенал чемпионата Англии

Вест Хэм - Арсенал 2:2

Голы: Бенрахма, 33 пен, Боуэн, 55 - Жезус, 7, Эдегор, 10

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 2.99

Владение мячем: 29% - 71%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 3 - 4

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма, Боуэн, Антонио (Корне, 87).

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус (Жоржиньо, 67).

Предупреждения: Парти (35), Габриэл Жезус (45).