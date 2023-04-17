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Зинченко восстановится от повреждения к следующему матчу Арсенала

Украинец вскоре будет готов помочь лондонской команде.
Сегодня, 18:34
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко должен вернуться в строй после травмы уже на этой неделе.

Как сообщает Evening Standard, 26-летний футболист восстановится к ближайшему матчу "канониров" в 32-м туре английской Премьер-лиги против Саутгемптона и будет готов принять участие в поединке, который состоится в пятницу, 21 апреля.

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Напомним, что из-за повреждения паха Зинченко пропускал предыдущий матч Арсенала в чемпионате Англии с Вест Хэмом (2:2).

В нынешнем сезоне украинский защитник провел в составе лондонской команды во всех турнирах 29 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

На данный момент Арсенал с 74 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на четыре балла, но имея на один сыгранный матч больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

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