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Зинченко и Мудрик встретятся попозже: матч Арсенала и Челси перенесен

Лондонское противостояние двух украинцев состоится на несколько дней позднее.
Сегодня, 18:13
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В конце апреля лондонский Арсенал должен был сыграть сначала с Манчестер Сити, а спустя всего три дня с Челси.

Однако команда Микеля Артеты получила чуть больше времени на отдых. Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии перенесла лондонское дерби с 29 апреля на 2 мая.

Стоит отметить, что теперь сократился перерыв между матчами с Челси и Ньюкаслом - "канониры" сыграют с "сороками" 7 мая.

Напомним, что после ничьей с Ливерпулем (2:2), лондонцы опережают Манчестер Сити на шесть очков, при этом у "горожан" есть матч в запасе.

Ранее стало известно, что лондонский Арсенал следит за полузащитником мюнхенской Баварии, который получает мало игрового времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Арсенал Лондон Александр Зинченко Михаил Мудрик

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