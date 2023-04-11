Арсенал нацелился на хавбека Баварии

Арсенал готов усилиться полузащитником Баварии Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Лондонский клуб активно следит за ситуаций вокруг футболиста. 20-летний нидерландец сыграл в рамках Бундеслиги 17 матчей, выходя на поле лишь в концовке игр.

В данный момент судьба Гравенберха неизвестна. Новый тренер Баварии Томас Тухель к концу сезона определится с будущим футболиста.

Напомним, нидерландец прошлым летом перешел в стан мюнхенцев из Аякса, подписав с чемпионом Германии контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Бавария готова выложить огромные деньги за Кейна.