Арсенал нацелился на хавбека Баварии
Лондонский клуб активно следит за успехами нидерландца.
Арсенал готов усилиться полузащитником Баварии Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг.
Лондонский клуб активно следит за ситуаций вокруг футболиста. 20-летний нидерландец сыграл в рамках Бундеслиги 17 матчей, выходя на поле лишь в концовке игр.
В данный момент судьба Гравенберха неизвестна. Новый тренер Баварии Томас Тухель к концу сезона определится с будущим футболиста.
Напомним, нидерландец прошлым летом перешел в стан мюнхенцев из Аякса, подписав с чемпионом Германии контракт до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что Бавария готова выложить огромные деньги за Кейна.