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Арсенал нацелился на хавбека Баварии

Лондонский клуб активно следит за успехами нидерландца.
Сегодня, 00:14
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Арсенал готов усилиться полузащитником Баварии Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Лондонский клуб активно следит за ситуаций вокруг футболиста. 20-летний нидерландец сыграл в рамках Бундеслиги 17 матчей, выходя на поле лишь в концовке игр.

В данный момент судьба Гравенберха неизвестна. Новый тренер Баварии Томас Тухель к концу сезона определится с будущим футболиста.

Напомним, нидерландец прошлым летом перешел в стан мюнхенцев из Аякса, подписав с чемпионом Германии контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Бавария готова выложить огромные деньги за Кейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал бавария Райан Гравенберх

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