Мюнхенская Бавария серьезно настроена на усиление линии атаки этим летом.

Как сообщает португалец Педру Алмейда, "ФК Голливуд" готов подписать Харри Кейна за огромную сумму.

Немецкий гранд готов выложить за английского нападающего сто млн евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории клуба.

На данный момент трансферный рекорд принадлежит Люке Эрнандесу, за которого заплатили 80 млн в европейской валюте при переходе из Атлетико.

Напомним, на нашем сайте доступна статистика Харри Кейна в этом сезоне.