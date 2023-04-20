ПСЖ планирует перехватить у Барселоны игрока Ман Сити

Парижане могут повторить то, что уже делали с Джорджиньо Вейналдумом.

ПСЖ может усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание CalcioMercato, парижане намерены вмешаться в гонку за Илкая Гюндогана.

На данный момент явным лидером в борьбе за будущего свободного агента выглядит Барселона, но, с появлением французского гранда все может смениться.

Не последнюю роль в этом отыгрывают финансовые возможности коллективов, которые не сопоставимы. Столичный клуб сможет платить немецкому хавбеку намного больше.

Стоит отметить, что, это уже не впервые, когда ПСЖ пытается перехватить у Барселоны свободного агента, игравшего в АПЛ. Ранее парижанам удалось провернуть это с Джини Вейналдумом, однако. это не принесло им пользи и там нидерландец сыграл лишь 38 игр, отметившись 3 ассистами и 3 голами.