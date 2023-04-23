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Эмполи - Интер 0:3: обзор матча и результат игры 23.04.2023

Полуфиналист Лиги чемпионов прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате.
Сегодня, 15:32
Интер победил Эмполи / Getty Images
Интер победил Эмполи / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, миланский Интер встречался на выезде с Эмполи в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Команда Симоне Индзаги разобралась с соперником из нижней части турнирной таблицы, разгромив его со счетом 3:0 и прервав тем самым серию без побед в чемпионате, которая составляла пять матчей.

В первом тайме командам не удалось отличиться, но уже в начале второй половины встречи счет в противостоянии открыл Ромелу Лукаку. На 76-й минуте бельгийский форвард удвоил преимущество своей команды, а под конец матча с его же паса Лаутаро Мартинес довел результат до разгромного.

Источник: Getty Images

На данный момент Интер с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Эмполи, имея 32 балла, расположился на 15-й позиции.

Статистика матча Эмполи - Интер 31-го тура чемпионата Италии

Эмполи - Интер 0:3

Голы: Лукаку, 48, 76, Лаутаро Мартинес, 88

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 11 -16
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 6 - 13
Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 1.17

Эмполи: Перизан, Эбуэхи, Луперто (Тонелли 72), Исмаили, Паризи, Марин, Бандинелли (Виньято 72), Хаас (Грасси 65), Бальданци, Капуто (Дестро 80), Камбиаги (Сатриано 65)

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ачерби, Де Фрай, Белланова (Думфриз 69), Гальярдини, Брозович (Барелла 75), Чалханоглу (Асллани 86), Гозенс (Димарко 75), Лукаку, Корреа (Лаутаро Мартинес 69)

Предупреждения: Паризи 32 - Барелла 81.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи чемпионат Италии Серия А Интер Милан

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