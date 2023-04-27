Экс-игрок Реала раскритиковал решение Барселоны вернуть Месси

Бывший полузащитник мадридского Реала Гути назвал возможный переход Месси в Барселону возвраением в прошлое.

Испанец считает, что в спортивном плане возвращение Лео в каталонский клуб приведет к тому, что клуб попросту вернется в прошлое, перечеркнув прогресс прошлых лет.

"Я думаю, что для Барселоны это будет не очень хорошо в спортивном плане, потому что это будет означать возвращение в прошлое, когда команда зависела от одного игрока, в то время как они сформировали новый состав с новыми игроками и новыми лицами.

Я думаю, что в спортивном плане это будет не очень хорошо для них, тем более что я вижу Левандовского и не знаю, как они друг другу подойдут. Но, конечно, возвращение Месси и то, что он может завершить карьеру там, вызывает у них большие надежды", - цитирует Гути Infobae.

Напомним, ранее Барселона решила открыть музей Месси, чтобы споснировать переход аргентинца.