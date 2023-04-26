Барселона создаст музей Месси

Он станет еще одним экономическим рычагом.

Барселона намерена профинансировать трансфер Лионеля Месси благодаря созданию музея в его честь, пишет AS.

Каталонцы хотят использовать старые помещения клубной академии около Камп Ноу, чтобы превратить их в интерактивный и иммерсивный центр, посвященный Лео.

Руководство клуба рассичтывает, что музей привлечет тысячи туристов и фанатов, а доходы от него пойдут на спонсирование трансфера Месси обратно в Барселону.

Отмечается, что здания, которые используют под музей, включены в список архитектурного наследия Каталонии, а потому машстабная реконструкция невозможна.

Испанские СМИ уже называют проект музея еще одним экономиечским рычагом Барселоны.

Также каталонский клуб пытается снизить зарплаты своим игрокам.