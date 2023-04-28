Кейн повторил ассистентский рекорд АПЛ

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн повторил ассистентский рекорд в АПЛ.

Напомним, вчера встречались Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, расписав результативную ничью 2:2. Один из голов "шпор" забил Сон Хын Мин с паса Харри Кейна.

Таким образом англичанин ассистировал своего корейскому партнеру в 24-й раз, что является рекордом Премьер-лиги.

Ранее достичь таких же результатов смогли лишь одна пара. Речь о Фрэнке Лэмпарде, который ассистировал для Дидье Дрогба.

Напомним, что в марте Харри Кейн также повторил еще один рекорд, в этот раз по голам головой.